Aktien New York Ausblick: Freundlich erwartet - Entspannungssignale in Nahost

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften nach den Vortagesverlusten mit moderaten Gewinnen in den Handel am Mittwoch starten. Positive Impulse liefert ein Bericht der "New York Times", wonach der Iran indirekt Kontakt zu den USA aufgenommen hat, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Für Belastung sorgen allerdings Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, dass der vorgeschlagene globale Zollsatz von 15 Prozent noch diese Woche in Kraft treten könnte.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 48.649 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 0,5 Prozent im Plus bei 24.850 Punkten.

Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von NVIDIA mit einem vorbörslichen Kursplus von 1,1 Prozent Beachtung finden. Der Milliardär Leo KoGuan gab bekannt, dass er eine Million Aktien des Halbleitergiganten und KI-Champions gekauft hat. Er sei überzeugt, dass das Thema Künstliche Intelligenz keine Blase sei, sondern "erst der Anfang".

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen legten im vorbörslichen Handel deutlich zu, nachdem sich der Bitcoin nach dem jüngsten Ausverkauf im Zuge des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten etwas erholt hat. So verbuchten die Papiere von Coinbase ein Kursplus von 6,7 Prozent.

Die Anteilsscheine von Moderna gewannen vorbörslich 8,9 Prozent. Das Biotech -Unternehmen hatte sich bereiterklärt, dem Unternehmen Genevant 950 Millionen US-Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Liefertechnologie hinter seinem Covid-Impfstoff beizulegen. Analysten zufolge fällt die Vergleichssumme niedriger aus als befürchtet./edh/stw