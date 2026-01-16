NASDAQ Composite Index

23 515,39
-14,63
-0,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
16.01.2026 14:57:38

Aktien New York Ausblick: Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten bessert sich am Freitag im Technologiesektor die Stimmung. Der von Tech-Werten geprägte NASDAQ 100 wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 25.666 Punkte taxiert.

Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den Standardwerten liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück. Der Dow Jones Industrial, der seine Rekordrally in diesem Jahr fortgesetzt hatte, zeigt sich am Freitag verhaltener. Er wird mit 49.460 Punkten nur ganz knapp im Plus erwartet. In der Wochenbilanz bleiben beide Indizes mit den Indikationen aber noch im Minus.

Am Markt wurde auf einen anhaltenden Enthusiasmus vor allem für Chipwerte verwiesen, die weiter von den am Vortag schon hilfreichen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) profitieren. Gefragt sind deshalb vorbörslich vor allem Aktien aus dem US-Speichersektor: Die Titel von Micron (Micron Technology), SanDisk, Seagate (Seagate Technology) und Western Digital wurden vorbörslich bis zu fünf Prozent höher gehandelt.

Dem positiven Tech-Umfeld schließen sich vorbörslich auch die meisten Unternehmen der "Magnificent 7" an. Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen liegt der Chipkonzern NVIDIA vorbörslich mit einem halben Prozent im Plus. Auch die Titel von Tesla, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft und Amazon wurden im Plus gehandelt. Nur Apple bewegt sich in Indikationen knapp im Minus.

Mosaic (The Mosaic)-Aktien stehen mit einem Abschlag von 4,6 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.

Eher enttäuschendes hatte nach gutem Lauf der Papiere auch der Logistiker JB Hunt (JB Hunt Transportation Services) zu berichten. Weil die Spedition mit ihren Quartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, sank der Kurs vorbörslich um fast vier Prozent. Seit Ende September hatten die Titel aber auch mehr als die Hälfte an Wert gewonnen.

Es setzte sich außerdem fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa das Dow-Mitglied Honeywell hoch- und den Mischkonzern 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens vorbörslich mit 1,7 Prozent im Plus und jener des anderen mit 1,3 Prozent im Minus.

Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, wonach die Aktien von Kraft Heinz (Kraft Foods Group) und JM Smucker (J M Smucker) jeweils um etwa ein Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-amerikanische Lebensmittelmarkt einem erhöhten Wettbewerbsrisiko ausgesetzt sei.

Barclays wird derweil negativ gestimmt für den IT-Konzern HP, dessen Titel vorbörslich drei Prozent einbüßten. Tim Long glaubt, dass langfristige Herausforderungen sowohl im PC- als auch im Druckerbereich in Verbindung mit einem Mangel an Kurstreibern dazu führen werden, dass die Titel auch 2026 unter Druck bleiben./tih/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 515,39 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen