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17.08.2026 14:50:38

Aktien New York Ausblick: Gewinne an Nasdaq - Dow schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Montag zunächst keinen gemeinsamen Nenner finden. Im Technologiesektor treiben Umsatzaussagen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Im Standardwerte-Bereich jedoch ist mit einem negativen Vorzeichen zu rechnen, zumal ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne bleibt.

Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 53.550 Punkte. Damit dürfte sich der Wall-Street-Index weiter schwer tun nach dem Rekord, der mittlerweile fast zwei Wochen zurückliegt. Im Iran-Krieg sind die gegenseitigen Drohungen beider Seiten über das Wochenende nicht abgerissen.

Nach oben geht es aber wohl mit dem NASDAQ 100, der vorbörslich um 0,3 Prozent zulegt. Am Markt hieß es, Aussagen des KI-Plattformanbieters Anthropic zum eigenen Umsatzwachstum dämmten die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um die Kosten des weltweiten KI-Ausbaus weiter ein. Der OpenAI-Konkurrent stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.

Unter den US-Werten mit großer KI-Fantasie wurden die Titel von Micron (Micron Technology), SanDisk, Marvell Technology oder Intel vorbörslich zwischen 0,8 und 3,8 Prozent höher gehandelt.

Zum Thema wurde in der US-Tech-Branche auch, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im vergangenen Quartal offenbar mehr Positionen beim Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) aufgebaut hat. Dessen Papiere legten vorbörslich moderat um 0,3 Prozent zu.

Unterschiedliche Richtungen schlagen vorbörslich die Kurse zweier US-Rüstungskonzern ein: Während es der RTX-Kurs (Raytheon Technologies) zuletzt mit einem halben Prozent ins Plus schaffte wegen eines Großauftrags der US-Marine für Marschflugkörper, ging es bei L3Harris (L3Harris Technologies) um 2,7 Prozent bergab nach der Nachricht, dass der Konzernchef wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens ausgetauscht wird./tih/mis

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