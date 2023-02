Aktien New York Ausblick: Gewinne - Disney im Fokus nach Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Quartalszahlen im Fokus dürften die US-Börsen am Donnerstag höher starten. Nach Verlusten am Vortag setzt sich der in dieser Woche bislang wechselhafte Börsenverlauf damit fort. Eine knappe Stunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,64 Prozent fester auf 34 167 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 wird mit einem noch stärkeren Aufschlag erwartet.

An diesem Donnerstag veröffentlichte Daten vom US-Arbeitsmarkt zeigten, dass die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher ausfiel als von Experten prognostiziert. Die Daten gelten als zeitnaher Indikator für den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Lage auf dem Arbeitsmarkt in ihrer Geldpolitik . Sie versucht seit vergangenem Jahr, die hohe Inflation mit deutlichen Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatten die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen gesenkt und Anfang des Monats nur noch einen kleinen Zinsschritt 0,25 Prozentpunkte beschlossen.

Die Zins-Thematik beschäftigt die Anleger seit langem und so auch in dieser Woche. Nachlassende Inflationssorgen trieben die Kurse zeitweise an, Sorgen vor weiter steigenden Zinsen bremsten sie andererseits aus.

Bei den Quartalsbilanzen am Donnerstag steht vor allem Walt Disney im Blick. Der Entertainment-Riese plant trotz guter Geschäfte im vergangenen Jahresviertel deutliche Einschnitte beim Personal. Der Umgestaltungsplan von Disney stütze seine Schätzungen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson von der Credit Suisse. Im ersten Geschäftsquartal habe Disney aufgrund der starken Entwicklung der Vergnügungsparks und des Streaming-Geschäfts die Erwartungen klar übertroffen, so der Experte. Vorbörslich stiegen die im Dow notierten Papiere von Disney um gut sechs Prozent.

Vorbörslich von Quartalszahlen und Prognosen deutlicher bewegt waren außerdem die Titel des Spielzeugherstellers Mattel mit minus 10,7 Prozent. Hier enttäuschte die Anleger der Ausblick. Die Anteile des Medizintechnikers Baxter (Baxter International) rutschten nach Zahlen um mehr als acht Prozent ab.

Dagegen legten die Aktien des Online-Brokers Robinhood nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen um 4,5 Prozent zu. Nach starken Zahlen ging es zudem für die Anteile des Kasino- und Hotelbetreibers MGM Resorts (MGM Resorts International) um 6,7 Prozent hinauf und Wynn Resorts stiegen um 5,3 Prozent./ajx/mis