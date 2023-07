Aktien New York Ausblick: Gute Meta-Zahlen beflügeln Tech-Börse Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am amerikanischen Aktienmarkt können am Donnerstag auf Kursgewinne hoffen. Nach der vortags wenig bewegenden Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed stehen die laufende Berichtssaison und eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus. Die im zweiten Quartal überraschend stark gewachsene Wirtschaft trübte die Stimmung ebenso wenig wie der stärker als erwartet gestiegene Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter, obwohl sich die Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält.

Während der Broker IG den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 35 617 Punkte taxierte, sieht er den NASDAQ 100 sogar 1,4 Prozent im Plus bei 15 712 Punkten. Als Zugpferd für den technologielastigen Auswahlindex dürften sich die positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) erweisen. Zur Wochenmitte hatten die beiden Aktienindizes mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen.

Die Meta-Titel sprangen am Donnerstag bereits vorbörslich um mehr als neun Prozent auf 326,71 US-Dollar nach oben und steuern damit auf den höchsten Stand seit Februar 2022 zu. Schon auf Basis des gestrigen Schlusskurses zählt das Schwergewicht seit Jahresbeginn zu den besten Werten im Nasdaq 100. Meta berichtete über ein wieder deutlich besseres Werbegeschäft und sorgte mit dem Umsatzausblick auf das laufende Vierteljahr für eine positive Überraschung.

McDonald's (McDonalds) überzeugte die Anleger mit seinen Zahlen weniger, wie das Kursplus von 0,2 Prozent zeigte. Die Erlöse des Fast-Food-Riesen fielen dank Preissteigerungen höher als erwartet aus.

Beim Kreditkartenanbieter MasterCard reichte eine überraschend gute Gewinnentwicklung für einen Kursanstieg um 0,6 Prozent. Das Unternehmen profitierte wie schon Konkurrent Visa kräftig von der Reiselust und Ausgabefreude für Unterhaltungsangebote.

Dagegen ließ eine enttäuschende Ergebnisprognose für das laufende Quartal die Aktien von eBay um knapp sechs Prozent sinken. Das Umsatzziel der Handelsplattform zog am Markt ebenso wenig wie die Umsatz- und Gewinnsteigerung im vergangenen Quartal.

Die Anteilsscheine von Southwest Airlines sackten um 6,4 Prozent ab, nachdem die Fluggesellschaft überraschend hohe Treibstoffkosten berichtet und generell vor steigenden Kosten gewarnt hatte.

Beim Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb sorgte ein gesenkter Ergebnisausblick, der nun unter den Analystenerwartungen liegt, für schlechte Stimmung: Die Aktien verbilligten sich um drei Prozent./gl/jha/