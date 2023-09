Aktien New York Ausblick: Hohe Ölpreise fachen Inflations- und Zinssorgen an

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen deutet sich am Mittwoch ein schwächerer Start an. Es belasten die gestiegenen Ölpreise, die Inflations- und damit Konjunktursorgen wieder anheizen. Deshalb nehmen auch die Spekulationen wieder zu, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen noch für längere Zeit auf hohem Niveau lassen könnte.

Eine Stunde vor dem Auftakt an der Wall Street taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,23 Prozent tiefer auf 34 562 Punkte. Der technologielastige Auswahl-Index NASDAQ 100 wird 0,30 Prozent schwächer erwartet bei 15 461 Punkten.

Kurz nach der Eröffnung rücken mit dem Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor wichtige Stimmungsdaten in den Blick.

United Airlines (United Airlines) und Southwest Airlines verloren vorbörslich 1,4 beziehungsweise 3,8 Prozent. Beide Fluggesellschaften gehen nun von höheren Kerosinpreisen aus als zuvor.

Eine Anhebung der Umsatzprognose ließ die Papiere des Drohnenherstellers Aerovironment um fast 18 Prozent hochschnellen.

First Solar (First Solar) stiegen um 2,3 Prozent. Morgan Stanley hatte die Titel des Photovoltaik-Konzerns hochgestuft. In die andere Richtung ging es für die Papiere des Finanzdienstleisters Block (Block (ex Square)) nach einer Abstufung durch die UBS./ajx/mis