Aktien New York Ausblick: Iran-Einigung sorgt für gute Stimmung - SpaceX fester

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursgewinnen dürfte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges zu Wochenbeginn für weiter steigende Kurse sorgen. Der Future auf den Leitindex Dow Jones Industrial notiert gut eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 51.688 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 wird um rund 2,2 Prozent höher erwartet bei 30.279 Zählern. Die Ölpreise gaben in Reaktion auf die Einigung deutlich nach.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran am Wochenende auf eine Absichtserklärung geeinigt, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine vollständige Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus vorsieht. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Die formelle Unterzeichnung der Vereinbarung soll am Freitag stattfinden.

"Die Risikobereitschaft ist zurück, fraglich ist aber, ob die Meerenge vollständig wieder öffnet", so Christopher Dembik, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management. US-Präsident Trump habe keine gute Erfolgsbilanz bei dauerhaften Abkommen im Nahen Osten, daher bestehe das Risiko, dass die Spannungen im Sommer wieder steigen.

Unter den Einzelwerten legten SpaceX im vorbörslichen Handel nach dem fulminanten Börsendebüt am Freitag um 5,8 Prozent zu. Die Aktien waren zu Wochenschluss mit einem Plus von 19 Prozent bei rund 161 Dollar aus dem Handel gegangen. Börsianer sehen in der erfolgreichen Erstnotiz auch eine gute Basis für die angekündigten Mega-Börsengänge der KI-Spezialisten Anthropic und OpenAI.

Halbleiter- und KI-Aktien sind auch zu Wochenbeginn bei den Anlegern gefragt: Die Titel von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) notierten zuletzt vorbörslich 4,6 Prozent im Plus. Auch Intel und QUALCOMM verzeichneten Kursgewinne.

Paramount gewannen vor der Startglocke 3,7 Prozent, nachdem die US-Regierung die Übernahme von Warner Brothers (Warner Bros Discovery) ohne Auflagen genehmigt hat. Die Warner-Aktie gewann zuletzt 0,6 Prozent.

Fox (Fox) gaben 10 Prozent nach. Der Medienkonzern will Roku übernehmen. Die Aktie des Anbieters von TV-Streaming-Plattformen und entsprechender Hardware hatte am Freitag nach Berichten über Übernahme-Gespräche einen Kurssprung von 20 Prozent gemacht. Im vorbörslichen Handel am Montag lag die Roku-Aktie 1,7 Prozent im Plus./err/stk