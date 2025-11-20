Aktien New York Ausblick: KI-Champion Nvidia treibt Erholung an

NEW YORK (dpa-AFX) - Der KI-Champion Nivdia dürfte dank beeindruckender Quartalszahlen und eines optimistischen Blicks in die Zukunft am Donnerstag die US-Börsenerholung einläuten. Der Chip-Designer zerstreute die Sorge vor einer möglichen KI-Blase. Weltweit reagieren die Anleger darauf mit Erleichterung.

Die nachgelieferten US-Arbeitsmarktdaten für September fielen durchwachsen aus. So stieg die Beschäftigung stärker als erwartet, aber auch die Arbeitslosenquote stieg, während zugleich das Lohnwachstum nachließ. Die Helaba sieht in den Daten eher einen Dämpfer für Zinshoffnungen. Die Daten für Oktober und November sollen Mitte Dezember veröffentlicht werden und damit einige Tage nach der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank. Damit bleiben die Zweifel an einer weiteren Zinssenkung bestehen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,8 Prozent höher auf 46.500 Punkte. Seit dem Rekordhoch vor rund einer Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index fast 5 Prozent eingebüßt, bevor am Mittwoch eine Stabilisierung einsetzte. Den technologielastigen NASDAQ 100 taxierte IG am Donnerstag mit 1,9 Prozent im Plus bei 25.115 Punkten. Er war seit seinem Rekordhoch Ende Oktober um 6,5 Prozent gefallen, bevor tags zuvor eine Erholung startete.

Nvidia (NVIDIA) sprangen vor dem Börsenbeginn um 5,0 Prozent hoch und würden damit wieder in Richtung ihres Rekordhochs Ende Oktober laufen. Der KI-Chipdesigner meldete im dritten Quartal erneut ein rasantes Wachstum. Vorstandschef Jensen Huang habe geliefert, hieß es von Bernstein. Er habe von einer extrem hohen Nachfrage berichtet. Anleger dürften wieder mehr in die langfristige, starke Nachfrageprognose für KI vertrauen, schrieb Analyst Stacy Rasgon und resümierte: "Vielleicht ist der KI-Trade doch noch nicht tot."

Entsprechend legten auch weitere US-Aktien mit KI-Bezug vorbörslich zu, so etwa Adanced Micro Devices (AMD) (AMD (Advanced Micro Devices) ), Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) oder auch Applied Materials. Für sie ging es zwischen 1,3 und 4,0 Prozent hoch.

Mit Regeneron Pharmaceuticals, Moderna und Abbott Laboratories standen zudem Aktien aus der Pharmabranche im Blick. Regeneron stiegen um 4,0 Prozent und Moderna um 1,7 Prozent, während Abbott um 1,2 Prozent nachgaben. Regeneron erhielt von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassungserweiterung für das Augeninjektionsmittel Eylea HD. Der Impfstoffhersteller Moderna gab anlässlich seines Investorentags die Wachstumstreiber bekannt.

Der US-Pharmakonzern Abbott will indes mit einem milliardenschweren Deal sein Diagnosegeschäft stärken. EXACT Sciences, ein Anbieter von Krebstests, soll für rund 21 Milliarden Dollar übernommen werden. Dessen Aktien sprangen um etwas mehr als 18 Prozent hoch.

Der Einzelhandelskonzern Walmart übertraf mit seinem Überschuss die Erwartungen. Der Ausblick wurde zugleich zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Allerdings gab es auch einige Kritikpunkte. JPMorgan etwa verwies unter anderem auf den immer noch "vorsichtigen Ausblick". Die Aktie legte zuletzt um 0,9 Prozent zu.

Mit Quartalszahlen enttäuschte zudem der in den USA notierte chinesische Internetgigant Netease, dessen Papiere vorbörslich um 3,0 Prozent fielen. Palo Alto Networks büßten zugleich 2,8 Prozent ein. Das IT-Sicherheitsunternehmen gab Quartalszahlen bekannt und will zudem den Cloud-Managementspezialisten Chronosphere übernehmen.