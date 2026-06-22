Aktien New York Ausblick: Knappes Plus - Chips gefragt und SpaceX im Sinkflug

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende bescheidene Gewinne ab. Weiter sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs gaben kaum positive Impulse.

Der Broker IG taxierte den schon jüngst lethargischen Dow Jones Industrial am Montag über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 51.645 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG 0,1 Prozent fester bei 30.449 Punkten - dieser hatte am Donnerstag deutlich erholt geschlossen.

Weiter unaufhaltsam scheint der Aufwärtstrend im Halbleitersektor. Die Aktien von Intel zogen vorbörslich um 2,7 Prozent an. Sie hatten bereits am Donnerstag dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen und ein Rekordhoch erreicht. Für Branchenkollege Micron (Micron Technology) zeichnet sich ein weiterer Kursaufschlag von 4,2 Prozent ab. In Asien war der Sektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.

Fortsetzen dürfte sich am Montag aber auch der Sinkflug bei den Aktien von Börsenneuling SpaceX. Mit einem vorbörslichen Minus von 4,7 Prozent steuern sie auf den dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt bescherte. Mit einem Börsenwert von gut 2,4 Billionen US-Dollar belegte SpaceX zuletzt noch Rang sechs - hinter NVIDIA, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Apple, Microsoft und Amazon.

Für deutlichere Kursausschläge sorgten am Montag Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics konnten sich schon vor dem Handelsstart über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf 133 Dollar freuen. Das Biotech -Unternehmen wird vom deutlich größeren Konkurrenten AbbVie für fast 11 Milliarden Dollar beziehungsweise 135,11 Dollar je Aktie geschluckt, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel verteuerten sich um 1,5 Prozent.

Die Aktien von Arcosa legten um 7,5 Prozent auf 146 Dollar zu, nachdem der Baustoffkonzern CRH angekündigt hatte, den Wettbewerber für 150 Dollar je Aktie in bar zu übernehmen. Arcosa war an der Börse zuletzt knapp 7 Milliarden Dollar schwer. Die in New York gelisteten CRH-Titel (CRH) sanken um 0,6 Prozent./gl/jha/