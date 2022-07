Aktien New York Ausblick: Kurse dürften fallen wegen hoher Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend hohe Verbraucherpreise sprechen am Mittwoch gegen eine Erholung an der Wall Street. Um 9,1 Prozent sind die Verbraucherpreise im Juni auf Jahressicht gestiegen, stärker als von Analysten erwartet. Damit verstärkt sich der Druck auf die US-Notenbank, die Leitzinsen rasch und kräftig anzuheben. Im US-Anleihenhandel schnellten die Renditen von Staatsanleihen nach den Daten in die Höhe.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt mit einem Prozent im Minus auf 30 676 Zähler. Der Index hatte zuletzt drei Tage in Folge nachgegeben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 dürfte zum Auftakt mit zwei Prozent merklich stärker nachgeben als der Dow.

Mit Blick auf Einzelwerte sind kursbewegende Nachrichten am Mittwoch Mangelware. Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte der Online-Dienst eine Klage im Bundesstaat Delaware ein. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen, was Twitter auch ausdrücklich fordert. Aktien von Twitter stiegen vorbörslich um 1,4 Prozent.

Die Aktien von Delta Air Lines fielen um fünf Prozent. Die Fluggesellschaft schnitt im zweiten Quartal beim Ergebnis schlechter ab als erwartet und rechnet auch für den Rest des Jahres mit hohen operativen Kosten.

Die Papiere des Impfstoffentwicklers Novavax fielen vorbörslich um 1,6 Prozent zu, nachdem sie am Vortag fast vier Prozent gewonnen hatten. Einem Medienbericht zufolge dürfte die US-Gesundheitsbehörde FDA einen neuen Covid-19-Impfstoff von Novavax zulassen./bek/jha/