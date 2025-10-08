Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - 'Sorgen über Bewertungen verfrüht'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt steuert am Mittwoch auf eine moderat freundliche Eröffnung zu. Gut eine Stunde vor dem Startschuss taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.714 Punkte und den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 0,1 Prozent im Plus auf 24.862 Punkte. Am Vortag waren die wichtigsten New Yorker Börsenbarometer letztlich etwas gesunken, nachdem sowohl die Nasdaq-Indizes als auch der marktbreite S&P 500 im Verlauf noch Rekorde erreicht hatten.

Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.

Für einige Einzelwerte zeichnen sich zur Wochenmitte schon vorbörslich neue Bestmarken ab. So dürften Freeport McMoran mit plus 2,3 Prozent ihre Rekordjagd fortsetzen - im Schlepptau des Goldpreises, der im Zuge seines Höhenflugs erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar knackte. Der Bergbaukonzern betreibt eine der größten Goldminen weltweit.

Auch den Titeln des Rüstungskonzerns Northrop Grumman, die um 1,2 Prozent anzogen, winkt ein weiterer Anstieg in bisher unbekannte Höhen. Hier stützte eine neue Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research.

Die Tesla-Aktien konnten sich nach dem Vortagsrutsch mit plus 0,6 Prozent etwas stabilisieren. Der Elektroautobauer hat in den USA etwas günstigere, abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y eingeführt. Die Nachricht sei keine große Überraschung, kommentierte Analyst Joseph Spak von der Schweizer Großbank UBS. Allerdings lägen die Verkaufspreise für diese Modelle etwas über den Erwartungen.

Die Anteile von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) legten vorbörslich um weitere 0,7 Prozent zu. Sie blieben damit aber klar unter ihrem jüngst erreichten Hoch bei rund 226,70 Dollar. Nur knapp darüber thront die Rekordmarke von 227,30 Dollar aus dem Frühjahr 2024. Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI dem Chiphersteller einen Kurssprung beschert. Davor hatte bereits der AMD-Rivale NVIDIA Investitionspläne in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht.

Dagegen zeichnet sich bei FedEx ein Kursrückgang um 2 Prozent ab. Damit würden die Aktien an ihre Gewinnmitnahmen vom Dienstag nach einem zuvor guten Lauf anknüpfen. Die US-Bank JPMorgan stufte die Titel ab und rät nun zu einer neutralen Gewichtung. In einer Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen senkte Experte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen etwas. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/men