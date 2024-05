Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Teuerung schwächt sich etwas ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch zunächst erleichtert auf Inflationszahlen für April reagieren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 39 719 Punkten. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.

Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas abgeschwächt. Der Preisauftrieb lag im Monatsvergleich sogar etwas unter der durchschnittlichen Schätzung von Analysten.

Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Jahresvergleich auf 3,6 Prozent. Zwar sei dies mit dem Inflationsziel der Notenbank von 2 Prozent nach wie vor nicht vereinbar, zu einem weiteren Auspreisen der Zinssenkungserwartungen dürfte es aber nicht kommen, schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Dies gelte umso mehr, zumal die zeitgleich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze im April stagniert und damit deutlich enttäuscht hätten.

Das sind gute Nachrichten für Anleger, denn hohe Zinsen verteuern zum einen Investitionen sowie Kredite und können so das Wirtschaftswachstum abwürgen. Zum anderen erscheinen in einem solchen Umfeld festverzinsliche Anlageformen wie etwa Anleihen attraktiver als Aktien.

Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von Boeing im vorbörslichen US-Handel leicht nach. Dem Flugzeugbauer droht neues Ungemach mit der US-Regierung. Das Justizministerium kam zu dem Schluss, dass Boeing gegen Auflagen aus einer Vereinbarung verstoßen habe, die ihn bisher vor Strafverfolgung nach zwei tödlichen Flugzeugabstürzen bewahrte. Das Unternehmen habe nicht wie abgemacht ein Programm umgesetzt, das Verstöße gegen US-Betrugsgesetze verhindern sollte, hieß es in Gerichtsunterlagen.

Die Aktien von New York Community Bancorp stiegen vorbörslich um knapp drei Prozent, nachdem die Bankholdinggesellschaft dem Verkauf von Hypothekendarlehen für Lagerhäuser an JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) zugestimmt hatte. Analysten äußerten sich positiv, da die Transaktion das Kapital sowie die Liquidität erhöhe und der neuen Strategie des Managements entspreche./la/men