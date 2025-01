Aktien New York Ausblick: Nachlassen der Inflationssorgen treibt Kurse an

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Entspannungssignale mit Blick auf die zuletzt wieder höhere Inflation in den USA dürften den US-Aktienmarkt am Mittwoch antreiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 1,4 Prozent höher auf 43.100 Punkte. Damit würde der Index im Hauptgeschäft über seine 100-Tage-Linie steigen, einem wichtigen mittelfristigen Indikator.

Den jüngst im Vergleich zum Dow Jones eher schwächeren NASDAQ 100 taxierte IG auf 21.104 Punkte und damit 1,7 Prozent über dem Vortagesschluss. Teils hochbewertete Techaktien leiden eher unter höheren Zinsen als Standardwerte

In den USA hatte sich der Preisauftrieb Ende des vergangenen Jahres wie erwartet verstärkt, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel war allerdings überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen wird oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss.

Weiterhin rätseln Marktteilnehmer, mit welchem Tempo der künftige US-Präsident Donald Trump bei seinen Importzöllen vorgehen wird. Sie können schließlich auch wieder für Inflationsdruck sorgen.

Rückenwind lieferte auch die beginnende Berichtssaison der Unternehmen. Traditionell machen Banken den Anfang. Vor allem Wells Fargo (Wells FargoCo) und die Aktien der Citigroup waren vorbörslich mit Kursgewinnen von rund 5 Prozent stark gefragt. Zwischenzeitlich noch stärker gefragte JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) kamen derweil wieder etwas zurück und notierten zuletzt 1,6 Prozent im Plus. Goldman Sachs stiegen um 3,8 Prozent.

Wells Fargo übertraf die Erwartungen und sendete optimistische Signale für das gerade angelaufene Jahr. Über den Prognosen lagen auch die anderen drei. Dabei verdiente JPMorgan sogar so viel wie noch nie. Goldman Sachs profitierte derweil beim starken Ergebnisanstieg vor allem vom Gewinneinbruch im Jahr davor.

Vorbörslich zweistellig kletterten die Aktien von Millicom International Cellular. Beim Anbieter von Kabel- und Mobilfunkdiensten für Lateinamerika wurde der Weg für eine aktionärsfreundlichere Ausschüttungspolitik freigemacht./ag/mis/jha/