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02.10.2026 14:54:38

Aktien New York Ausblick: Nasdaq 100 auf Rekordkurs - Zinssorgen gebremst

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein versöhnlicher Abschluss einer bis dahin durchwachsenen Woche ab. Sie war geprägt von den Diskussionen rund um das Tempo der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI), hohen Ölpreisen und dem anhaltenden Höhenflug bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Nun winkt im NASDAQ 100 sogar ein Rekord. Im Dow Jones Industrial zeichnet sich zumindest eine klare Erholung ab.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow 0,9 Prozent höher auf 51.400 Punkten. Tags zuvor war er mit 50.546 Zählern noch auf das tiefste Niveau seit Mitte Juni abgesackt. Den Tech-Index NASDAQ 100 erwartet IG gut ein Prozent höher bei 30.842 Punkten, womit er seinen Höchststand in der Vorwoche bei 30.770 Zählern übertrumpfen würde.

Die US-Arbeitsmarktdaten hellten die vorbörslich ohnehin bessere Stimmung weiter auf. "Der Arbeitsmarktbericht enttäuscht angesichts der positiven Indikationen, die es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des ADP-Reports oder des ISM-Beschäftigungsindexes gegeben hatte", schrieb Ulrich Wortberg von Helaba Research. Am Aktienmarkt kommt dies positiv an, weil es die Zinssorgen der Anleger dämpft.

Unter den Einzelwerten klar im Fokus stehen im vorbörslichen Handel die Aktien von Nike, die zuletzt nach einem schwachen Geschäftsausblick noch 8 Prozent verloren. Zwischenzeitlich lagen sie auf dem tiefsten Stand seit 13 Jahren. Im bisherigen Jahresverlauf ist das Unternehmen mit einem Kursminus von 45 Prozent ohnehin bereits abgeschlagenes Dow-Schlusslicht. Geht es nach dem UBS-Analysten Jay Sole, ist das Ende der Nike-Talfahrt wohl noch nicht in Sicht. Mit den Gewinnschätzungen könnte es weiter bergab gehen und die Bewertung sei trotz des monatelangen Abwärtstrends nicht günstig. Die Geschäftserholung von Nike könnte länger dauern als bisher am Markt erwartet, befürchtet der Experte. Er senkte seine Ergebnis- und Wachstumsschätzungen.

Deutlich aufwärts geht es für die Aktien von ON Semiconductor mit plus 8 Prozent und Synaptics mit 15 Prozent. ON will seine im Sommer bekannt gegebene Übernahme nun nicht mehr mit eigenen Aktien sondern bar bezahlen, womit er für den Spezialisten für Leistungshalbleiter billiger wird.

Klar abwärts geht es dagegen für die Aktien der Festplattenhersteller Western Digital und Seagate (Seagate Technology) nach einem Bericht der japanischen Zeitung Nikkei. Demnach will der Konkurrent Toshiba massiv in den Ausbau von Produktionskapazitäten für Hard Disks investieren. Dies wirft Seagate-Aktien um 12 Prozent und Western Digital um 9 Prozent zurück./ag/he

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