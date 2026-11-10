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10.11.2026 14:56:38

Aktien New York Ausblick: Nasdaq unter Druck erwartet - Inflation und Anthropic

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung an den US-Börsen zum Wochenstart dürfte am Dienstag trotz weiter sinkender Ölpreise spürbar ausgebremst werden. So fielen die Verbraucherpreise im Oktober höher als erwartet aus, was Sorgen vor einem stärkeren als bislang erwarteten Leitzinsanstieg im Dezember schüren dürfte. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschließt.

Zudem dürften Neuigkeiten zum Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic für Enttäuschung sorgen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart liegt die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial unverändert auf Vortagesniveau. Den technologielastigen NASDAQ 100 taxiert IG 1,3 Prozent tiefer auf 27.560 Punkte.

Unternehmensseitig steht vor allem der Börsengang des Chatbot-Claude-Betreibers Anthropic im Fokus. Angepeilt wird eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar. Die aber liegt deutlich unter der zuvor am Markt diskutierten möglichen Bewertung. "Die Ernüchterung in Sachen KI geht weiter", sagte ein Börsianer dazu.

AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Broadcom und NVIDIA wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Vorbörslich gaben AMD und Broadcom um 0,8 Prozent nach, hatten sich am Vortag allerdings zum Teil spürbar erholt. Nvidia dagegen, seit Anfang Oktober überwiegend auf Talfahrt, legten zugleich um moderate 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte Nvidia im starken Marktumfeld etwas mehr als 4 Prozent eingebüßt. Konzernchef Jensen Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein. So soll er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die nach Vermutungen von US-Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig war. China dementierte dies. Nun ermittelt das FBI.

Die Aktie von Groupon sackte vorbörslich um knapp 20 Prozent ab. Der Online-Marktplatz für Rabatte senkte seine Jahresumsatzprognose. Außerdem enttäuschten auch der E-Fahrzeugbauer Lucid und das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab mit ihren Zahlen. Bei Lucid blieb der Quartalsumsatz hinter den Erwartungen zurück. Rocket Lab meldeten einen höher als erwartet ausgefallenen Quartalsverlust je Aktie. Während die Papiere von Lucid vor dem Börsenbeginn um rund 3 Prozent nachgaben, büßten die von Rocket Lab 7 Prozent ein.

Take-Two Interactive Software (Take Two) dagegen gewannen zeitgleich fast 5 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab einen als konservativ eingestuften Ausblick bekannt, denn am Markt wird mit hoher Spannung auf "Grand Theft Auto VI" gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen.

Der Klimaanlagenhersteller AAON meldete ein Rekordquartal und hob seine Jahresprognose an, was der Aktie vorbörslich einen Kurssprung von 16,5 Prozent bescherte. Aan bietet unter anderem Kühllösungen für Rechenzentren an./ck/jha/

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