Aktien New York Ausblick: Nasdaq weiter stabilisiert dank SpaceX und Supermicro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq dürften sich am Mittwoch weiter stabilisieren. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex NASDAQ 100 0,6 Prozent höher auf 29.670 Punkte. Ihm halfen mehrheitlich positiv aufgenommene Geschäftszahlen aus der Tech-Branche, welche die Marktfantasie mit Blick auf das Megathema Künstliche Intelligenz (KI) wieder anfachten. Den vortags starken Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG 0,2 Prozent fester bei 52.608 Punkten.

Ein erfreulicher Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten SpaceX einen vorbörslichen Kurssprung von 7,8 Prozent. Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Hinzu kam eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung.

"SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING (ING Group). "Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert." Am Dienstag hatte der enttäuschende Börsengang eines südkoreanischen KI-Unternehmens die Stimmung getrübt. Hauptthema am Markt war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.

Zudem bestätigte Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer und Batterienhersteller Tesla, der an diesem Mittwoch nachbörslich Zahlen vorlegt. Für die Aktien zeichnet sich ein Plus von 1,4 Prozent ab.

Die strategische Logik einer solchen Transaktion, über die schon länger spekuliert wird, bleibt nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Rajat Gupta schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürden seien die Zustimmung der übrigen Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta.

Die Titel von Supermicro (Super Micro Computer) zogen um 12,3 Prozent an. Dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche legte der Computer- und Serverhersteller ebenfalls starke Quartalszahlen vor.

Dagegen deutet sich bei Netflix ein Kursrutsch von 6,6 Prozent an. Damit würden die Aktien erstmals seit August 2024 unter 65 US-Dollar sinken, nachdem sie seit Jahresbeginn schon über ein Viertel ihres Werts eingebüßt haben. Der Streamingdienst berichtete für das vergangene Quartal das schwächste Wachstum seit Jahren.

Die Aktien des Telekomkonzerns AT&T büßten nach Geschäftszahlen vorbörslich 5,7 Prozent ein.

Bei Abbott Laboratories zeichnet sich ein Kursverlust von 4,3 Prozent ab. Damit würden die Aktien an ihre jüngste Schwäche nach der Erholung seit Anfang Oktober anknüpfen. Das Gesundheits- und Medizintechnikunternehmen verzeichnete im vergangenen Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang. Die bekannt gegebenen Pläne für eine Abspaltung des Ernährungsgeschäfts als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen halfen der Stimmung nicht.

Neben Tesla wollen nach dem heutigen Börsenschluss unter anderem noch der Social-Media-Riese Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), der Chiphersteller Texas Instruments und das IT-Unternehmen IBM ihre Quartalsberichte vorlegen./gl/stk