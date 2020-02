Aktien New York Ausblick: Rabenschwarze Börsenwoche wegen Coronavirus

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch vor dem Wochenende dürfte sich wegen des Coronavirus der Crash an der Wall Street fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 1,5 Prozent im Minus auf 25 375 Punkte. Zwischenzeitlich hatte der Dow noch stärker nachgegeben und war vorübergehend unter 25 000 Punkte gefallen.

"Das Coronavirus dürfte die Stimmung an den Märkten weiter bestimmen", sagte Analyst Chris Kushlis vom US-Vermögensverwalter T-Rowe Price. Die jüngste Ausbreitung des Virus im Iran, in Italien und Südkorea belege, dass die Auswirkungen der Epidemie für die Wirtschaft nicht vorhersehbar seien. Die steigende Zahl der Infizierten sorge für große Nervosität an den Finanzmärkten und starke Schwankungen der Asset-Preise. Der Automobilsektor und die Rohstoffproduzenten könnten weiter unter der Epidemie leiden.

Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich ein Einbruch des Dow Jones Industrial von mehr als zwölf Prozent ab. Für den Monat Februar sieht es mit einem Verlust von etwa zehn Prozent ebenfalls düster aus. Anleger flüchten weiter in Sicherheit: Zehnjährige US-Staatsanleihen erklommen am Freitag im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch.

Aktien von Beyond Meat brachen im vorbörslichen Handel um mehr als zwölf Prozent ein - trotz überraschend hoher Umsätze des Experten für Fleischersatzprodukte im vierten Quartal. Anleger könnten sich laut Analysten daran stoßen, dass Investitionen im laufenden Jahr ins Marketing und die internationale Expansion auf Kosten der Profitabilität gehen dürften.

Papiere von Foot Locker stiegen vorbörslich gegen den schwachen Gesamtmarkt um 1,3 Prozent. Die Handelskette für Sportschuhe rechnet in diesem Jahr mit steigenden Gewinnen und Umsätzen./bek/eas