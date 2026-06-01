Aktien New York Ausblick: Rekordjagd geht dank KI-Boom weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich zu Wochenbeginn eine Fortsetzung der Rekordjagd ab. Damit würden sie weiter vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Auch fehlende Fortschritte in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs sowie wieder steigende Ölpreise scheinen der Zuversicht der Anleger wenig anzuhaben.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 51.250 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 30.387 Punkten. Damit zeichnen sich für beide Indizes neue Bestmarken ab.

In den stockenden iranisch-amerikanischen Gesprächen kam es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag. Die Elitestreitkraft beschoss nach eigenen Angaben einen Stützpunkt, von dem die US-Streitkräfte ihren Angriff geflogen hatten. Der Ort wurde nicht erwähnt. Das US-Militär bombardierte eigenen Angaben zufolge Radar- und Drohnenkontrollzentren im Iran, nachdem Teheran zuvor eine US-Drohne abgeschossen haben soll.

Offenbar machen sich die Märkte aber den Optimismus von US-Präsident Donald Trump zu eigen. Er forderte seine Kritiker auf, sich einfach zurückzulehnen und zu entspannen. "Am Ende wird alles gut ausgehen - das tut es immer!", schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Im Zuge des KI-Hypes lieferten NVIDIA und Arm Schlagzeilen. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers ARM sprangen dank einer Kooperation mit dem KI-Chip-Riesen Nvidia vorbörslich um weitere 11 Prozent hoch und steuern auf einen weiteren Rekord zu. Nvidia-Titel legten um 2,2 Prozent zu. Das Unternehmen kündigte an, mit einem neuen Chip in den PC-Markt einzusteigen und damit die dort bisher führenden Hersteller Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) anzugreifen. Deren Aktien büßten 5,6 beziehungsweise 3,4 Prozent ein.

Bei HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) verteilten die Anleger Vorschuss-Lorbeeren: Für die Aktien des Computer- und Druckerherstellers, deren Rekordrally jüngst von herausragenden Geschäftszahlen des Konkurrenten Dell (Dell Technologies) neue Nahrung bekommen hatte, zeichnen sich weitere Kursgewinne von 5,3 Prozent ab. Dabei legt das Unternehmen erst nach Börsenschluss die eigenen Quartalszahlen vor.

Außerhalb der Tech-Branche können sich die Anleger beim Logistikriesen FedEx auf Kursgewinne von immerhin 0,6 Prozent freuen. Analyst Jordan Alliger von der US-Investmentbank Goldman Sachs senkte zwar seine Schätzungen und sein Kursziel für die Aktien, um die Abspaltung des Frachtgeschäfts zu berücksichtigen. Der Markt sollte das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur aber optimistisch sehen, betonte der Experte, der weiter zum Kauf rät./gl/jha/