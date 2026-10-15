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15.10.2026 14:47:38

Aktien New York Ausblick: Rückschlag der Technologie-Aktien geht weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die ausgeprägte Kursschwäche von Technologie-Aktien dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz zunehmend infragestellen könnte, hat den Markt nach wie vor im Griff.

Immerhin gibt es am US-Anleihemarkt am Donnerstag Zeichen einer Entspannung, die Anleiherenditen fielen. Gleichwohl dürfte der NASDAQ 100 Index laut dem Broker IG zum Auftakt weitere 1,1 Prozent auf 29.620 Punkte verlieren. Am Vortag war der Technologie-Index erstmals seit fast vier Wochen unter die Marke von 30.000 Zählern gefallen.

Besser als der Nasdaq 100 dürfte sich wie schon am Vortag der Dow Jones Industrial halten, den IG mit 0,3 Prozent im Plus taxierte auf 51.790 Punkte. Im Dow sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Konjunkturdaten etwa zum US-Einzelhandel und dem Arbeitsmarkt hinterließen vorbörslich nur wenige Spuren.

Im vorbörslichen Aktienhandel erlitten Aktien von Chip- und Speicherherstellern erneut Einbußen. So reichten die Verluste von Western Digital, Seagate (Seagate Technology), Micron (Micron Technology), Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 3,5 bis 5,5 Prozent.

Die Aktien von Coreweave verloren vorbörslich weitere 4 Prozent, nachdem sie am Vortag um 15,5 Prozent eingebrochen waren. Das hoch verschuldete Unternehmen ist mit seinen KI-Cloud-Diensten in einem Umfeld unterwegs, in dem sich große und sehr finanzkräftige, sogenannte Hyperscaler wie Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft tummeln.

Daneben brachen die Papiere der FMC Corp. (FMC) um 45 Prozent ein. Im dritten Quartal erwartet der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln nun einen operativen Verlust (bereinigtes Ebitda) von bis zu 565 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose auf einen Gewinn von bis zu 140 Millionen Dollar gelautet./bek

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