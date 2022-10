Aktien New York Ausblick: Schwache Quartalsberichte der Techriesen beenden Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Wachstumssorgen im Technologiesektor überschatten den Börsenstart an der Wall Street am Mittwoch. Die jüngsten Quartalsberichte des US-Techriesen Microsoft, der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ebenso wie vom Chiphersteller Texas Instruments sorgen für neue Unruhe unter den Investoren. Im Sog der teils schwachen Ausblicke und vorsichtigen Aussagen der Konzerne deutet sich damit an der Technologiebörse Nasdaq zum Handelsauftakt ein deutlicher Kursrutsch an. Und auch bei den Standardwerten wird nach drei starken Tagen ein etwas schwächerer Start erwartet.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start taxierte der Broker IG den technologielastigen Index NASDAQ 100 mit einem Abschlag von fast zwei Prozent auf 11 441 Zähler. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) wurde zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 31 739 Punkten gesehen.

Damit könnte der jüngste Aufwärtstrend an den US-Börsen ein Ende finden. Am Dienstag noch hatten gute Unternehmensberichte und die Hoffnung auf womöglich weniger stark steigende Zinsen die wichtigsten Indizes weiter beflügelt und mit starken Kursgewinnen für eine Fortsetzung des vor dem Wochenende begonnenen Aufwärtstrends gesorgt.

Doch nun werfen die Aussagen von Microsoft & Co einen langen Schatten. Das Wachstum des Softwareherstellers fiel im vergangenen Quartal so schwach aus wie seit Jahren nicht mehr, vor allem das wichtige Cloudgeschäft schwächelt. Vorbörslich ging es für die Titel um fast sieben Prozent bergab, ähnlich angeschlagen zeigten sich die Alphabet-Anteile. Beide Techgiganten bekommen den Kostendruck bei vielen Unternehmenskunden zu spüren. So trifft auch die Google-Mutter hart, dass viele Firmen ihre Werbebudgets stutzen. Einige Analysten reagierten bereits und senkten ihre Kursziele für beide Aktien.

Im Sog der schwachen Aussagen dürfte es am Mittwoch auch für viele andere Branchentitel nach unten gehen. So zeigten sich etwa auch die Aktien von Intel, NVIDIA und Advanced Micro Devices (AMD) vorbörslich schwächer, nachdem Konkurrent Texas Instruments sich allgemein vorsichtig geäußert hatte. Laut dem Management hat im Verlauf des dritten Quartals die Schwäche in der gesamten Chipindustrie zugenommen. Die Papiere von Texas Instruments rutschten vor dem offiziellen Handelsstart um mehr als fünf Prozent ab.

Nachdem die Berichtssaison aus Sicht von Experten bislang recht positiv verlaufen ist, trübt sich das Bild nunmehr womöglich ein. Anleger warten deshalb gespannt auf die nächsten Quartalszahlen aus dem Sektor. So wird nach Börsenschluss die Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ihre Bücher öffnen, um die sich ohnehin große Sorgen der Investoren ranken. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte bereits Ende September Sparmaßnahmen angekündigt.

Einige gute Nachrichten im Zuge des Bilanzreigens gibt es aber doch: So konnte etwa der Kreditkartenriese Visa im vergangenen Quartal Erlös und Gewinn steigern, was der Aktie vorbörslich ein Kursplus von mehr als zwei Prozent bescherte. Auch Boeing stemmten sich vor dem offiziellen Handelsauftakt gegen den schwachen Trend - und das, obwohl der Flugzeughersteller wegen eines schwachen Rüstungsgeschäfts erneut einen Milliardenverlust auswies und die Erwartungen am Markt verfehlte. Der Konzern gab gleichzeitig jedoch einen neuen Großauftrag bekannt.

Überdies gibt es für die Anleger noch zahlreiche weitere Quartalsberichte zu verdauen, darunter die vom Ketchup-Konzern Kraft Heinz (Kraft Foods Group) und dem Pharmahersteller Bristol Myers Squibb. Der Autobauer Ford (Ford Motor) wird dann wie Meta erst nach Börsenschluss seine Quartalsbilanz präsentieren./tav/jha/