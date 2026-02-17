Aktien New York Ausblick: Schwächer erwartet - KI-Sorgen halten an

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte mit Kursverlusten in den Handel am Dienstag starten. Marktbeobachtern zufolge halten die Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind. US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich kaum Einfluss auf die Kurse.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer mit 49.409 Punkten, nachdem er in der Vorwoche rund 1,2 Prozent verloren hatte. Der NASDAQ 100 wird am Dienstag 0,9 Prozent im Minus bei 24.521 Punkten erwartet. Die vorige Woche hatte der technologielastige Index mit einem Rückgang von rund 1,4 Prozent abgeschlossen.

Unterdessen geht der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount (Paramount Skydance) wieder aufzunehmen. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix. Die Aktien von Warner und Paramount legten vorbörslich um 2,4 beziehungsweise 3,8 Prozent zu.

Für die Papiere von Norwegian Cruise Line ging es im vorbörslichen Handel um 6,0 Prozent nach oben. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, hat der aktivistische Investor Elliott Investment Management einen Anteil von mehr als 10 Prozent an dem Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut und ist damit zu einem der größten Aktionäre aufgestiegen. Der Hedgefonds wolle damit aktiv Einfluss auf Strategie und Führung des Unternehmens nehmen.

Die Anteilsscheine von Masimo schnellten vorbörslich um 35 Prozent hoch, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass der Hersteller von Gesundheitsprodukten, Danaher, kurz vor dem Abschluss der Übernahme des Medizintechnikunternehmens steht. Der Deal soll ein Volumen von knapp 10 Milliarden Dollar haben. Die Aktien von Danaher sackten um 6,0 Prozent ab.

Die Titel von Zim Integrated Shipping (ZIM Integrated Shipping Services) (ZIM) reagierten mit einem vorbörslichen Kursplus von 35 Prozent auf die Nachricht, dass die deutsche Container-Reederei Hapag-Lloyd das israelische Schifffahrtsunternehmen übernehmen will. Die Vereinbarung über einen Barverkauf zu 35 Dollar je Aktie, die noch der Genehmigung durch die israelischen Aufsichtsbehörden bedarf, bewertet Zim mit rund 4,2 Milliarden Dollar./edh/jha/