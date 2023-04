Aktien New York Ausblick: Stabil bis leicht schwächer vor dem Osterwochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für März dürften die Anleger an der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen am Donnerstag vorsichtig bleiben. Ein verlängertes Osterwochenende steht bevor. Trotz der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten am Karfreitag werden die US-Börsen geschlossen bleiben und erst am Montag wieder öffnen.

Außerdem bleibt die Lage unsicher. Einerseits fördert die derzeitige Ruhe nach den Turbulenzen in der Bankenbranche das Wiederaufleben von Zinsanhebungserwartungen. Andererseits schürt die jüngste Eintrübung der ISM-Stimmungsindikatoren für Industrie und Dienste in den USA Rezessionssorgen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit 0,02 Prozent im Minus auf 33 475 Zähler, was immer noch ein Wochenplus von 0,6 Prozent bedeuten würde. Am Dienstag war der bekannteste Wall-Street-Index im Handelsverlauf noch auf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen geklettert.

Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Gründonnerstag von IG 0,32 Prozent schwächer erwartet bei 12 925 Zählern, was im Wochenverlauf einen Verlust von 1,9 Prozent bedeuten würde. Allerdings hatte der Nasdaq-Auswahlindex zur Wochenmitte ein neues Hoch seit August 2022 erreicht und Anleger können sich außerdem über ein Plus von etwas mehr als 18 Prozent seit Jahresbeginn freuen.

"Die Arbeitsmarktdaten am Karfreitag werden den Börsen in der neuen Woche wohl erst einmal die Richtung weisen, bevor am Ende der Nachosterwoche die Quartalsberichtssaison in den USA mit großen Banken wie JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Citigroup startet", sagte ein Aktienmarktstratege.

Nachrichten von und zu einzelnen großen US-Unternehmen gab es am Donnerstag kaum. In den Blick dürften daher vor allem Analystenstudien rücken. So hoben die Analysten von Raymond James die Aktie von FedEx auf "Outperform". Auch weitere Experten, etwa die der Credit Suisse, äußerten sich positiv zur Ankündigung des Logistikkonzerns, seine beiden Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenzufassen. Vorbörslich ging es für das FedEx-Papier um 1,1 Prozent hoch, nachdem es bereits am Vortag um 1,5 Prozent zugelegt hatte.

Die Experten von Exane BNP Paribas strichen ihre Kaufempfehlung für Applied Materials und KLA (KLA-Tencor), woraufhin die Papiere dieser beiden Ausrüster der Halbleiterindustrie vor dem Handelsstart zwischen einem und zwei Prozent nachgaben.

JPMorgan senkte außerdem die Bewertung von Mosaic (The Mosaic) auf "Neutral", was dem Papier einen vorbörslichen Verlust von 2,3 Prozent einbrockte./ck/jha/