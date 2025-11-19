Aktien New York Ausblick: Stabilisierung - Alle Augen sind auf Nvidia gerichtet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Talfahrt an den US-Börsen deutet sich am Mittwoch eine Stabilisierung an. Im Zentrum der Aufmerksamkeit weltweit steht der KI-Primus NVIDIA, der nach dem Börsenschluss über sein drittes Quartal berichten wird und einen Ausblick geben dürfte.

Die Spannung und Nervosität ist hoch, denn der Bericht stellt eine Bewährungsprobe für die großen Technologie-Konzerne allgemein dar. Die Sorgen um die Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) sind gewachsen, und sollte Nvidia den hohen Markterwartungen und der eigenen hohen Bewertung nicht gerecht werden, droht Ungemach.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.165 Punkte. Seit dem Rekordhoch vor einer Woche hat der bekannteste Wall-Street-Index in Summe aktuell fast 5 Prozent eingebüßt.

Den technologielastigen NASDAQ 100 taxierte IG zur Wochenmitte mit 0,3 Prozent im Plus bei 24.575 Punkten. Sein Verlust beläuft sich seit seinem Rekordhoch Ende Oktober auf 6,5 Prozent.

Bevor am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten für Oktober und damit das Thema Zinssenkung im Dezember, ja oder nein, auf die Agenda der Börsianer zurückkehrt, dreht sich erst einmal alles um den Chip-Designer Nvidia. Der Börsenwert ist mit knapp 4,6 Billionen US-Dollar enorm und Nvidia damit weltweit die Nummer eins. Entsprechend hoch ist die Gewichtung im Nasdaq 100 und im S&P 500.

"Die Ergebnisse heute Abend können deshalb eine Volatilität erzeugen, die mit der Veröffentlichung von Inflationszahlen und dem Arbeitsmarktbericht aus den USA mehr als mithalten kann", erklärte Analyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets. Entsprechend hätten die Diskussionen über den KI-Hype die Börsen voll im Griff und sorgten für entsprechende Nervosität. "In beiden Indizes, Nasdaq und S&P 500, droht der Rutsch unter die Monatstiefs, was bei einer Enttäuschung heute Abend auch eine Trendwende am Gesamtmarkt auslösen könnte."

Die Experten der Deutschen Bank verwiesen auf die "Magnificent 7" oder auch "glorreichen Sieben" genannt, zu denen zuvorderst auch Nvidia gehört. Die weiteren sechs größten und bedeutendsten Unternehmen sind Microsoft, Apple, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Amazon und Tesla. Diese sieben näherten sich inzwischen dem Bereich einer technischen Korrektur und hätten zusammen seit dem Oktober-Hoch bald 8 Prozent eingebüßt.

Schwache Wirtschaftsdaten und teils Quartalsberichte hätten den Optimismus der Anleger zusätzlich gedämpft. Die Stresssignale an den Finanzmärkten mehrten sich.

Vorbörslich legten Nvidia um 1,6 Prozent zu, haben allerdings seit ihrem Rekordhoch Ende Oktober in Summe 17 Prozent eingebüßt. Zahlreiche Analysten, unter ihnen die der Bank of America, erwarten solide Zahlen zum dritten Quartal. Harlan Sur von JPMorgan glaubt sogar, dass die Markterwartungen erneut übertroffen und der Ausblick angehoben werden könnte, da die Nachfrage weiterhin deutlich über der Verfügbarkeit von KI-Hochleistungschips liege.

On Semiconductor (ON Semiconductor), ebenfalls im Nasdaq 100 notiert, stiegen vorbörslich um 2,7 Prozent. Der Halbleiterlieferant kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu sechs Milliarden Dollar über die nächsten drei Jahre an.

Dass die US-Regierung den Plan von Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island mit einer Milliarde Dollar unterstützen will, verhalf dem Papier des Energieunternehmens zu einem vorbörslichen Kursplus von 2,4 Prozent.

Doordash (DoorDash) standen angesichts einer positiven Analystenstimme im Blick und stiegen um 2,5 Prozent. Jefferies hob die Aktie des Lieferservices auf "Buy". Doordash hatte Anfang November mit seinem Quartalsgewinn je Aktie enttäuscht. Zudem drücken die Investitionen auf die Margen. Nun schrieb Analyst John Colantuoni, dass der Ausblick auf 2026 dazu beigetragen habe, die Erwartungen zu senken. Er sehe daher wieder Chancen für langfristige Investments in die Aktie und auch Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./ck/mis