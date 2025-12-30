30.12.2025 14:39:38

Aktien New York Ausblick: Stagnation - Notenbank-Protokoll im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Am vorletzten Handelstag des Jahres dürften sich die Anleger an den US-Börsen zunächst zurückhalten. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart am Dienstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial prozentual unverändert bei 48.462 Zählern. Der Leitindex hatte sich zu Wochenbeginn wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der NASDAQ 100 dürfte IG zufolge ebenfalls zunächst stagnieren. Der technologielastige Auswahlindex steuert auf ein Jahresplus von gut 21 Prozent zu. Beim Dow steht in dieser Betrachtung bislang ein Gewinn von rund 14 Prozent zu Buche.

Börsianer warten auf die im Handelsverlauf anstehende Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der Notenbank. Dieses dürfte unterstreichen, dass im kommenden Jahr mit weiter sinkenden Zinsen in den USA zu rechnen ist.

Zudem dürften die Händler die neusten Nachrichten über die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg verfolgen. So kritisierte US-Präsident Donald Trump den angeblichen ukrainischen Angriff auf eine Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Das ist nicht gut", sagte Trump, nachdem er bestätigt hatte, von Putin darüber informiert worden zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen Russlands zurück. Sie seien ein Vorwand, den Krieg fortzusetzen und erneut auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen zu wollen.

Unter den Einzelwerten bleiben Aktien von Minenbetreibern im Fokus. Nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber stabilisierten sich die Preise der Edelmetalle. Im vorbörslichen US-Handel stiegen Barrick (Barrick Mining), Coeur (Coeur DAlene Mines) und Hecla (Hecla Mining) zwischen gut zwei und mehr als drei Prozent./la/stk

Letzte Top-Ranking Nachrichten

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

