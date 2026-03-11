11.03.2026 13:34:39

Aktien New York Ausblick: Stagnation setzt sich fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Mittwoch dürfte sich an den US-Börsen zum Handelsbeginn nicht viel tun. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag auf der Stelle getreten war, wird er vom Broker IG rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger berechnet bei 47.640 Zählern. Der technologielastige NASDAQ 100 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent leicht im Minus bei 24.925 Zählern.

Im Fokus steht unverändert die faktisch gesperrte Straße von Hormus. Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Meerenge als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet. Die Sperrung hält die Preise von Energieträgern wie Rohöl und Flüssiggas auf hohem Niveau. Das droht die Inflation anzuheizen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Aktien sind angesichts dieses Szenarios Experten zufolge mit hohen Risiken verbunden.

Im vorbörslichen Handel schnellten die Aktien von Oracle um 10 Prozent nach oben. Der Tech-Konzern kann hohe Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf fast neun Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro).

Papiere von Nike verteuerten sich um 2,3 Prozent. Die Barclays Bank riet zum Kauf der Aktien. Sie lobte die jüngsten operativen Erfolge und das disziplinierte Management der Amerikaner.

Freude kam bei den Aktionären des Uniformverleihers Unifirst auf. Der Bekleidungshersteller Cintas übernimmt Unifirst und zahlt 310 US-Dollar je Unifirst-Aktie. Deren Kurs schnellte vorbörslich um 7,4 Prozent auf 277 Dollar nach oben./bek/stk

