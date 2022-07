Aktien New York Ausblick: Starke Wochenbilanz - Apple und Amazon überzeugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalsberichte von Amazon und Apple dürften am Freitag den technologielastigen Nasdaq-Börsen in den USA weiteren Auftrieb liefern. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dagegen wird nach den jüngsten Inflationsdaten kaum verändert erwartet. Zuvor hatten sich noch Gewinne angedeutet.

Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn rund 0,03 Prozent tiefer bei 32 522 Punkten. Damit deutet sich ein Wochenplus von rund zwei Prozent an. Der überwiegend mit Tech-Titeln bestückte Auswahlindex NASDAQ 100 wird 0,7 Prozent höher bei 12 800 Punkten erwartet. Sein Wochengewinn beliefe sich damit auf etwas mehr als drei Prozent.

Unter den Einzelwerten sind es erneut die großen Tech-Konzerne, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So zeigte sich Apples (Apple) iPhone-Geschäft im dritten Geschäftsquartal widerstandsfähig gegen Konjunktursorgen und Logistik-Engpässe. Der iPhone-Hersteller habe eine solide Leistung gezeigt und die Erwartungen übertroffen, kommentierte JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee. Vorbörslich legte die im Dow und Nasdaq 100 notierte Aktie um zweieinhalb Prozent zu.

Der weltgrößte Online-Händler Amazon überzeugte seine Anleger sogar noch nachdrücklicher. Die Aktie sprang vor dem Handelsstart um knapp zwölf Prozent hoch. Das Amazon-Papier bleibe sein "Top Pick", betonte Douglas Anmuth, ebenfalls Analyst bei JPMorgan nach den vorgelegten starken Quartalszahlen. Trotz eines möglichen gesamtwirtschaftlichen Drucks sei er zuversichtlich, dass der weltgrößte Internethändler sein beeindruckendes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte weiter beschleunigen werde.

Der Anteilschein Intel dagegen sackten vorbörslich um rund zwölf Prozent ab. Der Chipriese kassierte nach einem Umsatzeinbruch und roten Zahlen im vergangenen Jahresviertel seine Jahresziele. "Das zweite Quartal sei das schlechteste, was er in seiner Laufbahn je gesehen habe, und er habe seinen Job während der Weltfinanzkrise begonnen", schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon. Selbst die schlimmsten Befürchtungen von Investoren seien übertroffen worden. Dabei habe nicht nur das PC-Geschäft gelitten, sondern auch das rund um Datenzentren.

Quartalszahlen legten außerdem an diesem Tag noch die Konsumgüterkonzerne Procter & Gamble (P&G) (ProcterGamble) sowie Colgate-Palmolive, der Biotech -Konzern AbbVie oder auch der Ölgigant ExxonMobil vor, wobei letztgenannter einen rekordhohen Quartalsgewinn meldete. Vorbörslich ging es für P&G um etwas mehr als drei Prozent abwärts und für Colgate um etwas mehr als ein Prozent hoch. Abbvie gaben zuletzt um rund ein Prozent nach, während ExxonMobil um etwas mehr als zwei Prozent stiegen./ck/jha/