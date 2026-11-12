Aktien New York Ausblick: Techsektor wegen Nvidia schwächer - Dow stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung im US-Technologiesektor dürfte wegen sich zuspitzender Sorgen über eine Abberufung von Jensen Huang als Chef des KI?Chipgiganten Nvidia ausgebremst werden. Während am Donnerstag an der überwiegend mit Technologie-Werten bestückten Nasdaq-Börse Verluste erwartet werden, steuert der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (DJI) (Dow Jones Industrial) auf einen moderat freundlichen Start zu.

Der Broker IG signalisiert rund zwei Stunden vor dem Börsenstart für den Auswahlindex NASDAQ 100 ein Minus von 0,7 Prozent auf 28.171 Punkte, nachdem er tags zuvor um 2,3 Prozent hochgesprungen war. Der DJI wird mit 0,1 Prozent im Plus erwartet bei 52.518 Zählern.

Eine Führungskrise bei NVIDIA sei nicht nur für den Wegbereiter des KI-Booms ein Problem, sondern könnte auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, begründete ein Börsianer die weltweite Schwäche des Tech-Sektors.

Die Lage spitze sich zu, schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon, der prompt seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie strich und sein Kursziel auf 200 US-Dollar halbierte. Nachdem am Wochenende die Affäre Huangs mit einer möglichen chinesischen Spionin bekannt geworden war, berichteten Medien am Mittwoch über eine weitere Affäre mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus. Damit sei der CEO nicht mehr zu halten, vermutet Rasgon und befürchtet, dass weitere Enthüllungen folgen könnten.

Ermittlungen laufen, auch durch den Chipkonzern selbst. Wie unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, bereitet der Verwaltungsrat die mögliche Ablösung Huangs vor. Die Nvidia-Aktie büßte vorbörslich 8 Prozent auf 160 Dollar ein. Das Minus würde sich damit seit Bekanntwerden der ersten Affäre am Wochenende auf 14 Prozent summieren.

Aktien von Nvidia-Konkurrenten dagegen zeigten sich vorbörslich im Plus. So gewannen etwa AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 2,2 Prozent und Broadcom 1,1 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Führungssorgen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne der beiden Chiphersteller.

Eli Lilly (Eli Lilly) gewannen vorbörslich 2,9 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei.

Im Blick könnten zudem die Papiere des Chipmaschinenbauers Applied Materials und des Netzwerktechnik-Spezialisten Cisco stehen, denn beide werden nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte vorlegen./ck/stk