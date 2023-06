Aktien New York Ausblick: Träge zum Auftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte scheinen die Aktienindizes in New York nicht richtig in Schwung zu kommen. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China trüben etwas die Stimmung.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine Stunde vor Handelsbeginn mit 33 591 Punkten nur wenige Zähler über seinem Schlussstand am Vortag. Der technologielastige NASDAQ 100 dürfte sich laut IG ebenfalls knapp über dem Vortagesschluss behaupten.

Die Woche am New Yorker Aktienmarkt verläuft bislang recht mau. Nach der Beilegung des Schuldenstreits liegt der Fokus wieder auf den Zinsperspektiven. Die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen sowie US-Inflationsdaten werfen bereits ihre Schatten voraus.

Bei Techwerten wie Apple oder Microsoft scheint die Luft vorerst raus zu sein. Vorbörslicher Schwung blieb aus. Anleger werden hier vorsichtiger, da eine weitere Leitzinsanhebung durch die Notenbank Fed in der kommenden Woche nicht ausgeschlossen werden kann. Netflix aber verteuerten sich vorbörslich um mehr als drei Prozent. JPMorgan hob das Kursziel für die Titel des Streaminganbieters von 380 auf 470 Dollar an.

Die Papiere des E-Autoherstellers Tesla legten vorbörslich um 2,9 Prozent zu. Vom chinesischen Automarkt kamen für den Monat Mai positive Signale, vor allem die Auslieferungen von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik verzeichneten einen starken Anstieg.

Etwas stabilisieren nach dem jüngsten Kursrutsch konnten sich die Papiere von Coinbase mit vorbörslich plus 2,5 Prozent. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte die Kryptoplattform wegen Verstößen gegen das Wertpapiergesetz verklagt. Für die US-Star-Investorin Cathie Wood bedeutet der Kursrutsch aber offenbar eine Kaufgelegenheit./ajx/jha/