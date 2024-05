Aktien New York Ausblick: Vorsicht angesagt wegen hoher Erwartungen an Nvidia

NEW YORK (dpa-AFX) - An den Aktienbörsen in den USA scheint am Mittwoch Vorsicht das Motto der Stunde zu sein. Im vorbörslichen Handel zeichneten sich leichte Verluste ab. Auch bei den Aktien von NVIDIA herrschte Zurückhaltung. Das Unternehmen legt am Abend nach der Schlussglocke die Quartalsbilanz vor. Die Aktien des billionenschweren Chip-Produzenten bewegten sich vorbörslich kam.

Die Erwartungen an das Technologie-Schwergewicht und den Trendsetter in Sachen Künstliche Intelligenz sind hoch. So liegt einem Händler zufolge die sogenannte Flüsterschätzung für den Gewinn je Aktie im ersten Quartal bei 6,25 US-Dollar und damit noch um 12 Prozent über der mittleren Analystenschätzung. Flüsterschätzungen können eine aktuellere Markterwartung abbilden als der etwas schwerfälligere Analystenkonsens.

Die starke Nachfrage nach Server-Chips für den Einsatz für Künstliche Intelligenz habe den Marktwert von Nvidia auf 2,35 Billionen Dollar nach oben getrieben, merkte die Bank UBS an. Allein in diesem Jahr hat sich der Kurs fast verdoppelt. Für die Rally der gesamten KI-Branche würden der Quartalsbericht und die nach vorn gerichteten Aussagen daher zum Lackmustest. Die Kurse anderer Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, die Google (Alphabet C (ex Google))-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon dürften auf Nvidia reagieren - und als Schwergewichte auch die Gesamtmärkte bewegen.

Die Gesamtmärkte tendieren vor der Startglocke etwas leichter: Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,15 Prozent niedriger auf 39 815 Punkte. Der NASDAQ 100, in dem Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet und Amazon gut ein Drittel des Indexgewichts auf sich vereinigen, trat vorbörslich mit 18 716 auf der Stelle.

Neben Nvidia und der großen Tech-Welt dürften andere Unternehmen und Ereignisse ins Hintertreffen geraten. Die Aktien des Einzelhändlers Target büßten vorbörslich 8 Prozent ein, nachdem der Gewinnausblick die Erwartungen nicht erfüllt hatte. Das könnte auch andere Aktien der Handelsbranche belasten.

Aktien von Urban Outfitters stiegen um 3 Prozent. Der Anbieter für trendige Bekleidung habe ermutigende Aussagen zum Geschäftsverlauf gemacht, merkte die Bank Jefferies an.

Papiere von Tesla fielen um 2 Prozent. Der Absatz des Herstellers von Elektroautos in Europa ist im April auf den niedrigsten Stand seit 15 Monaten gefallen.

Anteilscheine von Bentley Systems (Bentley Systems B) verloren vorbörslich 6,6 Prozent. Der Entwickler von Industriesoftware und der französische Industriekonzern Schneider Electric haben Gespräche über eine Teilfusion beendet./bek/jha/