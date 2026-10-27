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27.10.2026 13:28:38

Aktien New York Ausblick: Weiter erholt - Coca Cola und Boeing mit Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart anknüpfen. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic setzte sich fort, wenn auch etwas gedämpfter. Zudem wird auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran gesetzt, nachdem hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei zu Gesprächen nach Teheran gereist sind. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.

Für Vorsicht dürfte unterdessen die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgen sowie weitere Quartalsberichte von Schwergewichten aus der Tech-Branche.

Rund eine Stunde vor Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 52.530 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 erwartet IG 0,4 Prozent im Plus bei 29.393 Punkten.

Bevor die "Mag7"-Mitglieder Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft am Mittwoch nachbörslich ihre Zahlen vorlegen und Amazon am Donnerstagabend, geht der Blick erst einmal auf einige andere große Konzerne.

Im Dow Jones Industrial stehen mit Boeing, Coca-Cola und Sherwin-Williams gleich drei Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Fokus. Die Sherwin-Aktie ragte dabei vorbörslich mit minus 4,0 Prozent negativ heraus. Der Hersteller von Farben und Lacken übertraf mit seinem Umsatz zwar die Erwartungen, enttäuschte jedoch mit seinem Ergebnis je Aktie.

Coca-Cola legten zugleich um 0,8 Prozent auf 93,40 Dollar zu, blieben damit aber unter ihrem am vergangenen Donnerstag bei etwas über 95 US-Dollar erreichten Rekordhoch. Der Softgetränke-Hersteller berichtete über Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Jahresviertel und hob sein Umsatzziel für 2026 an.

Für Boeing ging es vorbörslich um 0,6 Prozent nach oben. Der Flugzeugbauer übertraf mit seinem bereinigten freien Barmittelzufluss die Erwartungen deutlich.

Mit ihren Quartalszahlen dürften außerdem der Paketdienst UPS (United Parcel Service) im Blick stehen sowie der Finanzdienstleister PayPal und American Tower. So hob der DHL-Konkurrent UPS die Jahresziele an, der Funkturmbetreiber konkretisierte seine. Die UPS-Aktie legte daraufhin vorbörslich um 1,5 Prozent zu und American Tower um 0,7 Prozent.

Paypal enttäuschte unterdessen mit einem Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was der Aktie vor dem Börsenstart einen Verlust von 1,0 Prozent einbrockte./ck/mis

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