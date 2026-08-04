Aktien New York Ausblick: Weitere Rekorde - Caterpillar-Aktie nach Zahlen stark

NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend gut aufgenommene Quartalszahlen großer US-Konzerne dürften den Leitindizes Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 am Dienstag neue Höchstmarken bescheren. Gut eine Stunde vor der Startglocke indizierte der Broker IG Markets den Dow 1,2 Prozent höher auf 53.830 Punkte. Im regulären Handel wäre das ein Rekordhoch. Am Vortag hatte der Dow einen Rekord nur knapp verpasst.

Derweil wurde der technologielastige NASDAQ 100 vom Broker IG gut ein Prozent höher berechnet bei 29.090 Zählern. Nach herben Verlusten des Index im Juni und Juli ist ein Rekordhoch erst einmal in weiterer Ferne.

Die Quartalsberichte der drei Dow-Konzerne McDonald's (McDonalds), Merck & Co (Merck) sowie Caterpillar trieben deren Kurse im vorbörslichen Handel an. McDonald's verteuerten sich wie auch Merck & Co um ein Prozent. Aktien von Caterpillar schnellten sogar um elf Prozent nach oben. Die Papiere des Baumaschinenherstellers sind im Dow zweitschwerster Titel hinter Goldman Sachs und verliehen dem Leitindex entsprechend Rückenwind.

Nicht ganz so erfreut waren Investoren über die Geschäftszahlen von Pfizer. Die Aktien des Pharmariesen bewegten sich im vorbörslichen Handel kaum von der Stelle.

Keine guten Nachrichten gab es aus dem Technologiesektor. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Die Aktien büßten daraufhin vorbörslich mehr als vier Prozent ein./bek/jha/