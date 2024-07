Aktien New York Ausblick: Weitere Rekorde möglich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich auch am Dienstag zu neuen Höchstkursen aufschwingen. Überraschend gute Zahlen zum Einzelhandel im Juni trieben die großen Börsenindizes im vorbörslichen Handel etwas an. Rund eine halbe Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 40.356 Punkte. Der NASDAQ 100 wird 0,2 Prozent höher erwartet bei 20.427 Zählern.

Das Geschehen an den Börsen dürfte immer stärker von den Quartalsbilanzen der US-Unternehmen bestimmt werden. Am Dienstag veröffentlichten vor allem Schwergewichte aus der Finanzbranche ihre Geschäftszahlen.

Unterschiedlich reagierten die Papiere der beiden Investmentbanken Morgan Stanley und Bank of America auf die Zahlen. Die Aktien von Morgan Stanley büßten vorbörslich 2,9 Prozent ein, während Bank of America um 1,8 Prozent zulegten.

Aktien des Finanzmaklers Charles Schwab fielen um 4,9 Prozent. Hier blieb die Zahl neu angelegter Kundendepots hinter den Erwartungen zurück.

Aktien von UnitedHealth stiegen um 2,4 Prozent. Der Krankenversicherer hat im zweiten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet./bek/jha/