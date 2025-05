Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste - Haushaltsverhandlungen im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihre Vortagesverluste ausweiten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Mittwoch taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,8 Prozent im Minus auf 42.329 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,7 Prozent tiefer erwartet.

Bereits am Vortag hatten sich nach der jüngsten Erholung Ermüdungserscheinungen gezeigt. "Es sieht so aus, dass viele Investoren glauben, dass der Handelskrieg vorbei ist", sagte Anlagestrategin Frederique Carrier von RBC Wealth Management. Die zugrundeliegenden Probleme, die den Spannungen seit Jahrzehnten zugrunde lägen, seien jedoch nicht angegangen worden.

So ächzen die Vereinigten Staaten bereits seit langem unter einer enormen Schuldenlast. Damit steigt die Nervosität der Anleger angesichts der laufenden Haushaltsverhandlungen in Washington. Zuletzt verhandelten die Republikaner über einen Gesetzentwurf, der unter anderem Ausgabenkürzungen enthalten soll. Die Anleger waren vor rund einem Monat in der Hoffnung in den Aktienmarkt eingestiegen, dass die USA von ihren Zolldrohungen ablassen. Nun stellt sich die Frage, ob die Gewinne von Dauer sein können.

Im Dow gerieten die bereits von vielen Hiobsbotschaften gebeutelten Aktien von UnitedHealth erneut unter Druck und fielen im vorbörslichen US-Handel um mehr als vier Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Artikel der Zeitung "Guardian", in dem Vorwürfe hinsichtlich der Bezahlung von Pflegeheimen erhoben worden waren.

Die Anteilsscheine von Wolfspeed brachen vorbörslich um gut 63 Prozent auf etwas mehr als ein US-Dollar ein. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass der Chiphersteller innerhalb weniger Wochen Konkurs anmelden wolle.

Für die Papiere von VF Corporation (VF) ging es im vorbörslichen Geschäft um mehr als 12 Prozent nach unten. Der Bekleidungskonzern stellte für das erste Quartal einen unerwartet hohen bereinigten operativen Verlust aus dem laufenden Geschäft in Aussicht. Das Unternehmen ist für die Outdoor-Marken Timberland und The North Face oder Eastpak-Rucksäcke bekannt./la/jha/