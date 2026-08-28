NASDAQ Composite Index

26 402,42
-138,93
-0,52 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
28.08.2026 14:39:38

Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung vor Rede von Fed-Chef Warsh

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortageskursgewinnen dürfte an den US-Aktienmärkten zu Handelsbeginn am Freitag zunächst Zurückhaltung dominieren. Die Anleger warten auf eine Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, hieß es im Markt. Am Vortag hatte der starke Ausblick des Chipriesen NVIDIA die Technologiebörse Nasdaq nach oben gezogen.

Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 53.675 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen NASDAQ 100 lag 0,1 Prozent im Minus bei 29.602 Zählern.

Die Rede von Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wird von den Anlegern mit Spannung erwartet. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", so die Landesbank Baden-Württemberg.

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Marvell Technology im vorbörslichen Handel zuletzt kräftig um rund acht Prozent nach, nachdem der Chip-Hersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Die Aktie des Chip-Giganten Nvidia notierte nach den kräftigen Vortagesgewinnen zuletzt leicht niedriger.

Paypal (PayPal) rutschten vor der Startglocke um 14 Prozent ab. Der Finanzinvestor Advent und der Zahlungsabwickler Stripe gaben ihre Pläne für eine Übernahme des Zahlungsdienstleisters auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.

Gap (Gap) machten einen Kurssprung um 17 Prozent. Der Modehändler übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen. Zudem wurde ein neuer Chef für die Kernmarke Old Navy vorgestellt.

Für die Aktie des Fintech-Unternehmens Affirm ging es nach Vorlage von Quartalszahlen um 13 Prozent nach oben./err/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 402,42 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:33 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen