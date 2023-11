Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften die im Zeichen aktueller Inflationszahlen stehende neue Börsenwoche mit moderaten Verlusten einläuten. Vor allem von den für Dienstag avisierten Verbraucherpreisdaten erhoffen sich die Anleger Signale, ob die US-Notenbank (Fed) mit ihrem Zinserhöhungszyklus fertig ist. Getrübt werden dürfte die Stimmung von dem Umstand, dass die Ratingagentur Moody's den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der USA von "stabil" auf "negativ" gesenkt hatte.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) wurde eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,18 Prozent tiefer auf 34 218 Punkten taxiert, nachdem er die beiden Vorwochen zugelegt hatte. Der NASDAQ 100 wird am Montag von IG rund 0,3 Prozent tiefer erwartet.

Während die Geldmärkte an der Erwartung festhalten, dass die Fed im kommenden Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird, gehen die Meinungen der Volkswirte darüber auseinander, wie bald und wie schnell die Lockerung der Politik erfolgen könnte. So prognostizieren die Ökonomen von Morgan Stanley tiefe Zinssenkungen in den nächsten zwei Jahren, beginnend ab Juni 2024. Dagegen sagen die Experten Goldman Sachs die erste Ermäßigung für Ende 2024 voraus.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Boeing im vorbörslichen Handel mit plus 3,3 Prozent überdurchschnittlich stark gefragt. Sie profitierten von einer 52-Milliarden-Dollar-Bestellung der Fluggesellschaft Emirates und von weiteren Flugzeug-Aufträgen sowie von der Nachricht, dass China ein Ende des Kaufstopps für Boeing-Flugzeuge erwägt. Ein Zusammentreffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping könnte dem US-Flugzeugbauer diesen lang ersehnten Durchbruch bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Papiere von Tyson Foods büßten vorbörslich 2,5 Prozent ein. Der Fleischproduzent meldete für das abgelaufene Quartal einen Nettoverlust. Der Umsatz fiel auch. Auch der Erlösausblick auf das neue Geschäftsjahr verfehlte die Markterwartung./edh/mis