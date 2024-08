Aktien New York Ausblick: Zweiter Erholungstag erwartet nach Ausverkauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktienkurse an der Wall Street und an der Technologiebörse Nasdaq dürften zur Wochenmitte an die Erholung vom Vortag anknüpfen. Anleger greifen wieder zu nach einem drei Tage währenden Einbruch, der die Börsenindizes S&P 500 und NASDAQ 100 auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai gedrückt hatte.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn berechnete der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher bei 39.285 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 wird auf gut 18.300 Punkte taxiert und damit 1,2 Prozent höher.

Im vorbörslichen Handel zeigten die Aktien der großen Tech- und Internet-Konzerne Aufwärtstendenzen. So stiegen Amazon, Microsoft, Apple, NVIDIA und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) zwischen 0,7 und 2 Prozent. Als Schwergewichte in den Börsenindizes tragen diese Titel großteils die gegenwärtige Erholung.

Hohe vorbörsliche Kursverluste prägten dagegen die Internet-basierte Reisebranche. Aktien des Unterkunftsvermittlers Airbnb brachen um 14 Prozent ein, belastet von Prognosen, die auf eine schwächere Nachfrage hindeuten. Die Papiere der Touristik-Website TripAdvisor sackten ebenfalls um 14 Prozent ab, gedrückt von zuletzt überraschend schwachen Umsätzen.

Die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft fielen um 13 Prozent. Die Zahl der Buchungen und die Geschäftsprognosen blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Titel des großen Kontrahenten Uber zeigten sich vorbörslich kaum bewegt.

Das galt auch für die Anteile von Walt Disney, die vorbörsliche Verluste aufholten und zuletzt leicht ins Plus drehten. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem Streaming-Geschäft nach jahrelangen Verlusten erstmals schwarze Zahlen geschafft./bek/jha/