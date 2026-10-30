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30.10.2026 15:06:38

Aktien New York: Ausverkauf im Tech-Sektor geht wegen Amazon und Intel weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq beschleunigt am Freitag ihren jüngsten Rückschlag wegen wieder aufgeflammter Sorgen um den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI). Wieder belasteten negativ aufgenommene Geschäftsaussagen die Stimmung - dieses Mal vom Internetriesen Amazon und vom Halbleiterhersteller Intel.

Am Vortag hatte schon Alphabet (Alphabet A (ex Google)) die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder angeheizt. Nun aber wurde die Talfahrt noch rasanter: Im frühen Handel sackte der NASDAQ 100 um 2,6 Prozent auf 28.634,09 Punkte ab. Er erreichte sein niedrigstes Niveau seit Anfang August. Seine Wochenbilanz wurde trotz der Erholungsphase zu Wochenbeginn wieder negativ. In der Oktober-Bilanz weitete der Tech-Leitindex sein Minus auf fast sechs Prozent aus.

Andere Indizes, die weniger technologielastig sind, schlugen sich etwas besser. Den marktbreit aufgestellten S&P 500 belastete die Tech-Schwäche zwar noch relativ deutlich mit 1,2 Prozent auf 7.626 Punkte. Der stärker von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial lag aber nur mit 0,4 Prozent im Minus bei 52.128 Zählern. Seine Wochenbilanz ist derzeit fast ausgeglichen und seine Oktober-Bilanz mit plus 2,4 Prozent klar positiv./tih/he

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