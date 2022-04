Aktien New York: Börsen nehmen etwas Fahrt auf - Starke Meta-Zahlen treiben

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind fester in den Handel am Donnerstag gestartet. Sehr positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und der daraus resultierende Kurssprung der Aktie gelten als Treiber für deutliche Gewinne unter den Technologiewerten, die zuletzt erheblich abgerutscht waren. Nach Börsenschluss werden die Zahlen der Tech-Branchengiganten Amazon, Apple und Intel erwartet.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 33 426,35 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,74 Prozent auf 4215,10 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100, der tags zuvor noch auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, stieg am Donnerstag um 1,04 Prozent auf 13 138,64 Punkte./edh/he