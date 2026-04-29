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29.04.2026 15:44:38
Aktien New York: Börsenindizes kaum bewegt vor Zinsentscheidung
NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die US-Börsen am Mittwoch in den Wartemodus übergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,2 Prozent auf 49.040 Punkte. Er setzte damit die Konsolidierung der vergangenen Handelstage zwischen etwa 49.000 und 49.400 Zählern fort.
Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.130 Punkte nach. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,1 Prozent auf 27.045 Punkte zu. An der Nasdaq stehen die erst nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft, Amazon und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) im Blickpunkt./bek/he
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