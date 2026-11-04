Aktien New York: Demokratischer Wahlsieg beflügelt die Kurse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch geradezu euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der vortags schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial stieg in der ersten Handelsstunde um 2,11 Prozent auf 52.878 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500, der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,79 Prozent auf 7.704 Punkte hoch.

Der Tech-Index NASDAQ 100 gewann weitere 2,13 Prozent auf 28.780 Punkte. Er hatte sich schon tags zuvor etwas von einer dreitägigen Talfahrt erholt. Die deutlichen Kursverluste bei Halbleiteraktien wegen der Angst vor einer stärkeren Regulierung im KI-Sektor wurden von der allgemeinen Marktstärke in den Hintergrund gedrängt.

Bei den Wahlen zur Mitte der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump verlor dessen republikanische Partei die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Zudem knöpften die Demokraten ihr Gouverneursposten in mehreren Bundesstaaten ab, unter anderem in Texas, wo die Republikaner traditionell stark sind./gl/he