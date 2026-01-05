Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Venezuela-Fantasie treibt Ölaktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl - und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag 1,6 Prozent auf 49.174 Punkte. Damit rückt die runde Marke von 50.000 Zählern in unmittelbare Reichweite.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen. Dieser erklärte sich unterdessen vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

Der NASDAQ 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,8 Prozent auf 25.415 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann ebenfalls 0,8 Prozent auf 6.911 Punkte. Diesen beiden Indizes blieben weitere Rekordmarken versagt.

Die Papiere von Chevron stiegen um fast 6 Prozent. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit.

Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 3,5 Prozent nach oben und Exxon Mobil (ExxonMobil) gewannen 2,3 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes stiegen um fast 6 Prozent. Halliburton gewannen 11 Prozent und SLB (vormals Schlumberger) 11,5 Prozent.

Im Investorenfokus sind weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials, Lam Research, ON Semiconductor und KLA (KLA-Tencor) gewannen zwischen 4 und 6,7 Prozent.

Der militärische Angriff auf Ziele in Venezuela zog auch in der Rüstungsbranche Käufe nach sich. So schnellten die Aktien des Drohnenherstellers Aerovironment um 17 Prozent nach oben. Lockheed Martin verteuerten sich um 2,7 Prozent und Northrop Grunman (Northrop Grumman) um 3,3 Prozent./bek/jha/