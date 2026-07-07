NASDAQ Composite Index

25 947,90
-173,26
-0,66 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
07.07.2026 15:54:38

Aktien New York: Dow auf viertem Rekordhoch in Folge - Chip-Aktien schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. In den ersten Handelsminuten legte der Dow um 0,2 Prozent auf 53.154 Zähler zu.

Ganz anders sah es an der am Vortag noch starken Technologiebörse Nasdaq aus. Dort gerieten vor allem die Aktien der Halbleiterbranche unter Druck, nachdem der Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt nicht mit einem Rekordergebnis überzeugen konnte. Der NASDAQ 100 büßte 1,2 Prozent auf 29.339 Punkte ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.525 Punkte nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien./bek/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 947,36 -0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Rot -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die Wall Street zeigt sich mit schwächerer Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen