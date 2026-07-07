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07.07.2026 19:53:38

Aktien New York: Dow bleibt auf Rekordjagd - Chip-Aktien unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 52.943 Zähler.

Ganz anders sah es an der am Vortag noch starken Technologiebörse Nasdaq aus. Dort gerieten vor allem die Aktien der Halbleiterbranche unter Druck, nachdem der Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht überzeugen konnte. Der NASDAQ 100 büßte 1,3 Prozent auf 29.328 Punkte ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.519 Zähler nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien. Unter diesen erlitten Micron (Micron Technology), Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) Kursabschläge zwischen 4,6 und 9 Prozent ein. Western Digital verloren 7,5 Prozent. Die Chip-Branche litt unter Quartalszahlen von Samsung.

Die Resultate des Elektronikriesen seien auf den ersten Blick hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien. Insgesamt ändere sich gerade die Erwartungshaltung, sagte Innes. Nicht mehr die starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

Größter Verlierer im Dow waren Caterpillar mit einem Verlust von 4,6 Prozent. Anleger schichteten Mittel um und zogen sich dabei aus dem Maschinenbausektor zurück. Papiere des Landmaschinenherstellers Deere (DeereCo (John Deere)) sackten um 6,5 Prozent ab.

Die Aktie von Crinetics Pharmaceuticals sprang um 99 Prozent auf 83,50 US-Dollar hoch. Zuvor hatte Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt, das Unternehmen für 85 Dollar je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Die Transaktion umfasst ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar. Die Vertex-Anteilscheine verloren ein Prozent.

Die Titel von Fiserv gewannen 2,5 Prozent. Am Vorabend waren Berichte bekannt geworden, wonach der Anbieter von Zahlungstechnologie den Verkauf seines Star-Netzwerks - einer wichtigen Infrastruktur für die Abwicklung von Debitkartentransaktionen - an ein Konsortium der größten US-Banken prüft. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet./bek/he

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