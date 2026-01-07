S&P 500

6 921,46
0,53
0,01 %
07.01.2026 19:53:38

Aktien New York: Dow dreht nach Rekordjagd ins Minus - Nasdaq legt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Der Dow drehte anschließend aber ins Minus. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.

Grund für das Innehalten an den Börsen könnte sein, dass am Freitag in den USA die Arbeitsmarktdaten für Dezember veröffentlicht werden. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.

Der Dow gab um ein halbes Prozent auf 49.196 Punkte nach. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex bereits jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 lag mit 6.953 Zählern moderat im Plus.

Der NASDAQ 100 legte dagegen um 0,6 Prozent auf 25.783 Punkte zu, angetrieben von Tech-Schwergewichten wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft, Amazon und NVIDIA. Intel-Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von gut 7 Prozent.

Unter den Einzelwerten rutschten die Aktien von Blackstone um 5 Prozent ab. US-Präsident Donald Trump hat ein Verbot von Käufen von Einfamilienhäusern durch institutionelle Investoren angekündigt. Das könnte auch Blackstone treffen, der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv.

Der Kurs von Ventyx Biosciences schoss um fast 40 Prozent nach oben, nachdem das "Wall Street Journal" über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly berichtet hatte. Auch bei dessen Anlegern kam die Nachricht gut an, Aktien von Eli Lilly verteuerten sich um 3,5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch.

Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf "Hold" durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Der Kurs fiel um fast 10 Prozent. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger könnten hier zunächst weiter Kasse machen, nachdem sich der Wert der Papiere des Photovoltaik-Konzerns seit Mitte Juni jüngst verdoppelt hatte./bek/jha/

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 480,02 -0,44%
S&P 500 6 921,46 0,01%

