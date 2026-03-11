11.03.2026 15:22:39

Aktien New York: Dow gibt nach - Tech-Werte profitieren von Oracle

NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut etwas belastet. Preisdaten für Februar waren derweil wie erwartet ausgefallen und zudem vor dem Krieg erhoben wurden, sodass sie am Markt kaum eine Rolle spielten.

Der Leitindex fiel um 0,4 Prozent auf 47.518 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte geringfügig auf 6.788 Punkte zu. Er profitierte von dem deutlichen Kursanstieg der Aktien des Tech-Konzerns Oracle. Dieser konnte seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,4 Prozent auf 25.056 Zähler./la/stw

