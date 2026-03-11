|
11.03.2026 15:22:39
Aktien New York: Dow gibt nach - Tech-Werte profitieren von Oracle
NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut etwas belastet. Preisdaten für Februar waren derweil wie erwartet ausgefallen und zudem vor dem Krieg erhoben wurden, sodass sie am Markt kaum eine Rolle spielten.
Der Leitindex fiel um 0,4 Prozent auf 47.518 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte geringfügig auf 6.788 Punkte zu. Er profitierte von dem deutlichen Kursanstieg der Aktien des Tech-Konzerns Oracle. Dieser konnte seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,4 Prozent auf 25.056 Zähler./la/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.