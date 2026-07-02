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02.07.2026 16:10:39

Aktien New York: Dow Jones auf Rekordhoch - Jobdaten dämpfen Zinssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwächer als erwarteter Beschäftigungsaufbau in den USA hat am Donnerstag die US-Börsen angetrieben und dabei dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine Bestmarke beschert.

Am letzten Handelstag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche gewann der Dow Jones Industrial zuletzt 0,9 Prozent auf 52761 Punkte und toppte damit sein Rekordhoch vom Vortag. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 7.540 Punkte, und der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,7 Prozent auf 29.999 Punkte zu.

Dass die US-Wirtschaft im Juni nur halb so viele neue Stellen schuf wie erwartet, dämpft laut Analyst Tobias Basse von der NordLB eindeutig den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten."

Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA haben sich mit diesen Daten etwas nach hinten verschoben, ergänzte ein Marktbeobachter. Das komme gut an den Börsen an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälern.

Dass der Arbeitsmarktbericht für Juni nicht wie üblich am ersten Freitag im Juli veröffentlicht wird, liegt daran, dass in diesem Jahr der Unabhängigkeitstag am 4. Juli auf einen Samstag fällt. Daher wird der Feiertag auf den Freitag vorgezogen./ck/he

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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit Gewinnen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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