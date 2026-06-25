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25.06.2026 16:46:38
Aktien New York: Dow Jones Industrial klettert auf Rekordhoch
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs trieben auch robuste Konjunkturdaten den Leitindex an. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren unerwartet stark gestiegen.
Der Dow zog zuletzt um 1,5 Prozent auf 52.612 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 29.365 Punkte nach oben./la/jha/
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