Aktien New York: Dow legt zu - Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Leicht sinkende Ölpreise und nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag Rückenwind gegeben. Zurückgehende geopolitische Spannungen im Nahen Osten hellten die Anlegerstimmung auf. US-Präsident Donald Trump hatte versichert, dass die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Er verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,8 Prozent auf 51.654 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von einem Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,6 Prozent auf 7.811 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 30.870 Punkte aufwärts, nachdem er tags zuvor wegen KI-Ängsten um bis zu zwei Prozent eingeknickt war. Damit läuft es für den technologielastigen Index auf eine minimal positive Wochenbilanz hinaus.

Auslöser für den hohen Nasdaq-Verlust am Donnerstag war ein Medienbericht über unerwartet niedrige Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Für Entspannung sorgte am Freitag ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, dass OpenAI damit rechnet, bis zum Jahresende einen Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar zu erreichen oder zu übertreffen. Am Vortag war noch die Rede davon, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf lediglich 50 Milliarden US-Dollar beliefen. Die Differenz dürfte indes auf den Unterschied zwischen Brutto- und Nettoumsatz hinauslaufen.

Aus Branchensicht stehen Aktien aus dem Telekomsektor im Anlegerfokus, nachdem der Weltraumkonzern SpaceX den Erwerb von US-Mobilfunkfrequenzen bekanntgegeben hatte und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem großen Wettbewerber im US-Mobilfunkgeschäft werden könnte. Die SpaceX-Titel gewannen 0,7 Prozent.

Dagegen sackten die Papiere der bisherigen Platzhirsche in der Branche - AT&T, Verizon und T-Mobile US um 11 bis 13 Prozent ab. Die Titel von US-Funkmasten-Anbietern wie SBA (SBA Communications REIT (A)), American Tower und Crown Castle verbuchten Kursgewinne zwischen 7 und 13 Prozent.

Die Anteilscheine von Apple büßten 1,6 Prozent ein. Laut Medienberichten kürzte der Technologiekonzern aufgrund einer unerwartet schwachen Nachfrage nach den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max seine Bestellungen für Komponenten dieser Smartphone-Modelle.

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hieß es von Delta-Chef Ed Bastian. Die Delta-Aktie fiel um 1,1 Prozent.

Die Aktien von Humana schnellten um 11,8 Prozent hoch, nachdem der Krankenversicherer seine Ergebnisse bei den entscheidenden Qualitätsbewertungen für private Zusatzversicherungen ("Medicare Advantage") verbessert hat, was sich positiv auf die künftigen Umsätze auswirken dürfte.

Die Titel von Lumentum stiegen um 6,1 Prozent. Der Hersteller optischer Hightech-Geräte teilte mit, dass seine Komponenten aufgrund der hohen Nachfrage von Technologieunternehmen, die leistungsfähige KI-Rechenzentren benötigen, bis Anfang 2029 "vollständig ausverkauft" seien./edh/he