Aktien New York: Dow leicht im Minus - Nasdaq-Börsen von Tesla angetrieben

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla und robuste Daten zum Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag die Stimmung an den technologielastigen Nasdaq-Börsen aufgehellt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dagegen drehte nach einem freundlichen Handelsstart in die Verlustzone. Er gab im frühen Geschäft zuletzt um 0,23 Prozent auf 33 665,03 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 dagegen legte um 0,20 Prozent auf 4024,57 Zähler zu. Der NASDAQ 100 stieg sogar um 0,87 Prozent auf 11 918,03 Punkte./ck/jha/