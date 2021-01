Aktien New York: Dow leicht im Minus - Tech-Indizes erreichen Rekordhöhen

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt einer Woche voller Unternehmensberichte haben die Anleger an der Wall Street am Montag zuletzt eher Risiken gescheut. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Standardwerte im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), nachdem vor allem zyklische Aktien jüngst gut gelaufen waren. Die beiden wichtigsten Technologieindizes hatten sich im frühen Handel noch stark präsentiert und dank starker Kursgewinne bei den Papieren von Apple Rekordhöhen erklommen, bevor sie zwischenzeitlich ins Minus drehten. Als Stimmungsdämpfer gilt weiter die Corona-Krise, die wie ein Damoklesschwert über den Börsen schwebt.

Der Leitindex Dow gab zuletzt um 0,36 Prozent auf 30 884,35 Punkte nach und machte damit einen Großteil seiner im frühen Handel aufgelaufenen Verluste von bis zu 1,4 Prozent wieder wett. Der S&P 500 trat nach gleichfalls sehr deutlichen Schwankungen zuletzt bei 3844,28 Punkten nahezu auf der Stelle.

Unter den Technologie-Indizes stand der NASDAQ 100 zuletzt 0,30 Prozent höher bei 13 583,74 Punkten. Der marktbreite Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) gewann 0,46 Prozent.

Die Aktien von Apple knackten erstmals die runde Marke von 140 US-Dollar und lagen nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone zuletzt an der Dow-Spitze mit 2,5 Prozent im Plus. Der iPhone-Hersteller wird zwar erst am Mittwoch nach Börsenschluss seine Zahlen vorlegen, Anleger und Experten positionieren sich dafür aber scheinbar schon optimistisch. Als hilfreich galt, dass die Experten des Analysehauses Wedbush den Papieren mit einem Ziel von 175 Dollar ungeschlagen viel Potenzial zutrauen.

US-Präsident Joe Biden wird derweil noch an diesem Montag den Einreisestopp für Ausländer aus Europa erneuern. Zudem sollen zum Schutz vor einer neuen Variante des Coronavirus auch Einreisen aus Südafrika gleichermaßen begrenzt werden, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, erklärte. "Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Einschränkungen des internationalen Reiseverkehrs aufzuheben", sagte Psaki. Unter der schlechten Nachricht litten Aktien von Fluggesellschaften. Papiere von Delta (Delta Air Lines), American Airlines und United (United Airlines) wurden zwischen 2,6 und 4,1 Prozent tiefer gehandelt.

Bei dem Computerspiele-Händler Gamestop (Gamestop A) geht derweil das jüngste Kursspektakel weiter. Die Anteilscheine waren zwischenzeitlich um 145 Prozent nach oben geschnellt, nachdem sie am vergangenen Freitag schon um mehr als die Hälfte zugelegt hatten. Zuletzt stand noch ein Plus von 30 Prozent zu Buche.

Aus Sorge vor einer Schieflage waren die Gamestop-Papiere im Sommer 2020 noch auf einem Rekordtief zu haben gewesen, seit einigen Tagen kennen sie aber kein Halten mehr mit einem Rekordniveau bei nun gut 159 Dollar. Am Markt wird dies damit begründet, dass nun solche Anleger im großen Stil zukaufen müssen, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt haben./la